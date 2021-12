Misilmeri, colpo a centrocampo: ingaggiato dalla Serie D Mauricio Bringas

Continua la campagna di rafforzamento della Don Carlo Misilmeri che conferma le sue ambizioni d'alta classifica mettendo a segno un altro colpo di mercato. La società biancorossa ha annunciato l'arrivo del centrocampista argentino Marcelo Bringas, classe 1996, acquistato dal Troina, compagine dell'ennese impegnata nel girone I della Serie D.

Cresciuto nelle giovanili di due club di grande tradizione come Newell's Old Boys e del Velez Sarsfield, Bringas è un interno dalle qualità tecniche importanti, arrivato in Sicilia quest'anno dopo le precedenti esperienze in Puglia alla Virtus Matino e al Grottaglie. Bringas va così ad arricchire ulteriormente un reparto che può giù contare su profili di tutto rispetto come Corsino, Mendola, Cerniglia e Tiscione.