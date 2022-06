Un torneo di calcio in ricordo del "Gigante buono": dopo due anni di stop torna il memorial Carlo Ruvolo

Una giornata dedicata allo sport e alla competizione sana, in ricordo del "Gigante buono" Carlo Ruvolo, canottiere e amante del calcio, deceduto a 22 anni dopo uno scontro fra auto avvenuto in via Messina Marine nella notte tra il 6 e il 7 settembre nel 2014. Al Centro sportivo Le Siepi, domenica scorsa, si è svolto il sesto memorial in ricordo del giovane scomparso da quasi 8 anni.

Dopo lo stop di 2 anni, causa Covid, i giovanissimi atleti delle scuole calcio di Monreale, Cinisi, Fada, Galeoto, Ribolla, Tieffe e Terzo Tempo si sono sfidati in un torneo non agonistico. Una giornata di sensibilizzazione per riflettere su quanto è bello poter vivere al fianco degli affetti più cari condividendo gioie e dolori.

"Facciamo tesoro di questi insegnamenti - ha detto Giuseppe Ruvolo, papà di Carlo che ha aperto l'evento leggendo una lettera - e rimaniamo sempre con la testa sulle spalle, lucidi in ogni situazione perché per ognuno di voi che soffre ci saranno genitori e famiglie che lo faranno molto di più e per sempre. Facciamo i bravi durante le serate e non superiamo mai il limite. Tornate sempre a casa da chi vi aspetta e vi ama. Ragazzi sappiate che oggi anche Carlo sarà con noi qui a tifare per ognuno di voi, e in particolare per quei ragazzi che durante la gara si troveranno maggiormente in difficoltà, si perché il nostro Gigante buono era proprio colui che si schierava sempre dalla parte del più debole, per difenderlo e per farlo riemergere ma soprattutto per rimetterlo nella retta via. Purtroppo - ha concluso - quel maledetto giorno ci hai lasciati con un vuoto incolmabile e non passa secondo della giornata in cui non ci manchi".

La giornata si è chiusa con la consegna delle medaglie a tutti i partecipanti.