Memorial Bongiorno 2023, vincono Palermo U15 e Team Calcio U17

Va in archivio la seconda edizione del memorial Carmelo Bongiorno, torneo di calcio giovanile dedicato alla memoria del dirigente di calcio giovanile locale scomparso a gennaio 2020. Al "Giovanni Aloisio" di Misilmeri si sono disputate le finali delle categorie Under 15 e Under 17.

Tra i Giovanissimi la vittoria è andata al Palermo: la formazione di mister Mazziotta ha confermato il titolo vinto un anno fa, battendo 2-0 in finale il Terzo Tempo. Terzo posto, invece, per la Panormus che nella "finalina" ha superato la Team Calcio ai rigori.

Penalty che, invece, si sono rivelati vincenti per la Team Calcio nella categoria Under 17. Gli allievi di mister Pippo D'Angelo hanno superato la Panormus in finale ai calci di rigore dopo lo 0-0 nei tempi regolamentari. Un andamento identico alla semifinale vinta contro il Gonzaza che ha poi conquistato il terzo posto, piegando per 3-1 l'Academy Panormus.