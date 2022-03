La Parmonval perde un match rocambolesco al Vaccara: la Mazarese si impone per 4-2

Non è stato certamente banale il match del Nino Vaccara tra Mazarese e Parmonval, valido per la ventiseiesima giornata del campionato di Eccellenza. La partita si è chiusa sul 4-2 per i padroni di casa, che nel primo tempo si erano portati in vantaggio di due reti salvo poi subire il pari della squadra di Mondello con due autogol, finendo poi col legittimare il successo nella ripresa.

Il vantaggio dei giallorossi è subitaneo e porta la firma di Seckan che sugli sviluppi di un corner trova la deviazione vincente. Tempo un quarto d'ora e l'attaccante gambiano trova il raddoppio approfittando di un errore del portiere Tarantino in fase di gestione della sfera. Nel giro di venti minuti la Parmonval trova il pareggio con due autogol dalla dinamica simile: al 26' Modou devia nella propria porta un tiro-cross di Carioto; al 37' è Priola a deviare nella sua porta una palla sempre messa da sinistra stavolta da Serio. Nel finale di tempo Marchese sbaglia da posizione favorevole il gol del possibile 3-2; la Mazarese fa lo stesso con Testa in due occasioni.

Nella ripresa dopo un'occasione sprecata da Testa, Serio si invola verso l'area dopo un lancio lungo di Tarantino, ma il suo diagonale non trova la porta. Al 53' la Mazarese trova il gol del vantaggio con Testa, bravo a stoppare un lancio lungo di Elton e a incrociare in area il mancino da posizione defilata. La Parmonval prova a quel punto a gettarsi in avanti alla ricerca del pari prima con Serio che costringe De Miere a un bell'intervento in uscita e poi con Carioto, che viene contrato da Modou. All'80' la Mazarese sentenzia definitivamente il match con Priola. che riscatta l'errore precedente, svettando di testa sugli sviluppi di un corner. In virtù di questo risultato la Parmonval resta a quota 34 punti, comunque ormai certa di aver evitato il play-out.