Dal Villabate alla Sampdoria, continua il sogno calcistico della giovane promessa Mattia Terranova

Dal campo del Villabate alla corte della Sampdoria. E' un salto senza dubbio importante quello che sta per fare la giovane promessa calcistica Mattia Terranova. Il centrocampista classe 2008 lascia infatti la Sicilia per rispondere alla chiamata della società ligure che gli consentirà di continuare la sua formazione calcistica. Reduce da un ottimo campionato Under 15 regionale, il quattordicenne si è messo in luce con ottime prestazioni che lo hanno portato ad attirare l'interesse dei doriani. Per lui adesso arriva la prestigiosa opportunità di sviluppare le sue abilità in una delle società più famose d'Italia.

Il Villabate, la società che coltivato sino ad ora il talento di Terranova, si è complimentata con il ragazzo sulla sua pagina Facebook: "Il suo passaggio ad una squadra professionistica è per noi dello staff - si legge - motivo di grande orgoglio ed è per questo motivo che oltre a complimentarci con Mattia vogliamo ringraziare tutti i mister che in questi anni hanno aiutato Mattia nella sua crescita e tutti i ragazzi 2007 e 2008 che in questi 10 anni gli sono stati vicini aiutandolo nella crescita. Tutta la società fa a Mattia i migliori auguri per l'inizio di questa nuova avventura, certa che saprà farsi valere sperando che sia solo l'inizio di una lunga cavalcata".