Verso Marsala-Parmonval, Aprile: "Partita più insidiosa di quanto dica la classifica"

Dopo il pareggio nel derby contro l'Oratorio San Ciro e Giorgio di Marineo la Parmonval va a Paceco per affrontare il Dolce Onorio Marsala, penultima forza del campionato di Eccellenza girone A a quota nove punti ma reduce dalla vittoria contro la Mazarese. Per i biancazzurri, reduci da quattro risultati consecutivi che sono valsi otto punti, l'obiettivo è continuare la striscia positiva e vincere per riportarsi oltre la soglia delle dieci lunghezze di distacco, necessaria per evitare i play-out.

Il tecnico biancazzurro Marco Aprile in una dichiarazione rilasciata nella pagina ufficiale della società invita l'ambiente a non abbassare la guardia: "Partita difficilissima al contrario di quello che possa dire la classifica - ha affermato - e per assurdo meglio che gli avversari abbiano vinto l’ultima partita così nessuno può pensare che sia una partita da sottovalutare. Ci stiamo preparando bene -ha concluso - a parte La Mattina squalificato siamo al completo e proveremo come sempre a conquistare 3 punti che sarebbero pesantissimi per l'economia della classifica.