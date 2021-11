Monreale, pari sul filo di lana contro Marsala, Bennardo: "Occasione persa, impareremo dagli errori"

Un pari più amaro che dolce alla fine della fiera quello ottenuto quest'oggi dal Monreale. Al Comunale di Paceco contro il fanalino di coda del campionato d'Eccellenza, il Dolce Onorio Marsala, i biancazzurri tengono il pallino del gioco ma non riescono a chiudere i giochi portando a casa un 1-1 che sa di beffa. La squadra di Rosario Bennardo era passata in vantaggio al 55' grazie al tiro ad effetto scoccato da Giglio: una rete vanificata dal successivo pareggio dei padroni di casa, arrivato all'89' con la rete di Foglia. In virtù di questo risultato il Monreale si porta a quota 8 punti rimanendo in zona play-off subito dietro la Parmonval e davanti a Cus e Casteltermini.

Il tecnico biancazzurro a fine partita ha espresso il suo rammarico per il risultato finale: "È un po’ un’occasione persa - spiega a PalermoToday - per come si è messa la partita. Abbiamo segnato, avuto quattro-cinque azioni limpide in cui il portiere ha fatto un paio di miracoli, non riuscendo a chiuderla. Come spesso succede in questi casi poi arriva un tiro e dal nulla pareggi la partita. Dispiace perché potevamo aggrapparci al treno delle squadre che sono più su di noi in classifica. Non è stato il miglior Monreale ma questo magari ci dà morale perché prendiamo consapevolezza degli errori commessi cercando di migliorarli".