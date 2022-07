Palermo, ti ricordi Mark Bresciano? La Statua farà parte del nuovo Catania

La Statua torna in Sicilia. Ma a Catania. C'è anche Mark Bresciano tra le figure di riferimento scelte dal magnate australiano Ross Pelligra per far ripartire il calcio sotto l'Etna. Bresciano, ex Palermo, farà parte del progetto di rinascita del nuovo Catania insieme all’ex compagno di squadra Vincenzo Grella (hanno giocato insieme vestendo le casacche di Carlton, Empoli, Parma e Nazionale australiana)

Oggi ad Aci Castello è stato presentato l'ambizioso progetto di rilancio del calcio a Catania. A salutare la platea anche Mark Bresciano, figura di fiducia del gruppo Pelligra, che sarà chiamato a fare da ponte tra l'Australia e l'Italia. "Sono molto felice di tornare in Italia - ha detto -. Ho vissuto circa 14 anni qui e le mie figlie sono nate qui in Sicilia e chiedono sempre di tornare. Nel mondo del calcio puoi avere successo con persone che hanno passione. In bocca al lupo a tutto il gruppo".

Mark Bresciano ha trascorso nove anni nella nostra Serie A, di cui quattro con il Palermo. In tutto 104 presenze e 12 gol tra il 2006 e il 2010. Il centrocampista australiano di origini lucane era chiamato la "Statua" per le sue esultanze "poco espressive". Le sue due figlie, Alessia e Montana, sono entrambe nate a Palermo. Bresciano ha giocato negli anni d'oro dell'era Zamparini prima di andare alla Lazio, ultima squadra italiana del centrocampista che con la Nazionale australiana è sceso in campo 84 volte arrivando a giocarsi da protagonista il Mondiale 2006, quando i Socceroos vengono eliminati dal rigore di Totti.