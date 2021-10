Marineo sconfigge anche la Pro Favara, Tumminia: "Prestazione splendida ma rimaniamo con i piedi per terra"

Non si ferma più la corsa dell'Oratorio San Ciro e Giorgio. La squadra di Marineo dopo le vittorie prestigiose contro Sciacca e Nissa conquista il suo terzo successo consecutivo fermando la corsa della Pro Favara, che scorsa settimana aveva sconfitto la Don Carlo Misilmeri. La storia della partita si è decisa nel primo tempo con Ciancimino autentico mattatore del match con una doppietta. Nella ripresa gli avversari accorciano con il rigore trasformato da Cocuzza ma la rete di D'Agostino fissa il risultato sul 3-1 finale. I biancorossi fanno un balzo in avanti nella classifica del girone A portandosi al settimo posto a quota 11 punti, con la partita di Enna ancora da recuperare.

Il tecnico di Marineo Giuseppe Tumminia ha espresso le sue considerazioni sul match: "Anche oggi il risultato è arrivato dopo una splendida prestazione -afferma il tecnico a PalermoToday - da parte della squadra. Sapevamo di quanto fosse organizzato e pericoloso il Pro Favara ed in settimana abbiamo cercato di preparare bene questa partita e ci siamo riusciti. Detto ciò, devo ringraziare il mio staff per quanto fatto fin d'ora. Noi ci vogliamo salvare ma se dimostreremo di poter centrare qualche altro obiettivo, che ben venga, ma dobbiamo stare con i piedi ben saldati a terra".

Anche il ds della squadra Francesco Tantillo ha espresso la sua soddisfazione per il risultato: "Oggi è stata una partita tosta e maschia - spiega a PalermoToday- stiamo facendo felici nostri tifosi e questo ci fa contenti. In quanto al futuro io sono uno ambizioso: la priorità resta sempre la salvezza ma se dovesse arrivare qualcosa di più saremo pronti. Oggi si è vista una squadra messa in campo contro una grande Pro Favara con elementi importanti e di esperienza. Noi però non siamo da meno rispetto a nessuno: oggi Marineo si conferma un avversario difficile ed un campo in cui si lasciano dei punti. Il lavoro del mister è staordinario, i ragazzi stanno confermando le prospettive. La forza di questa squadra è il gruppo, un gruppo di ragazzi in gamba e intelligenti che stanno facendo bene".