Marineo, Tumminia è soddisfatto nonostante il pari sul gong: "Abbiamo ritrovato la prestazione su un campo difficile"

Nonostante il finale beffardo è soddisfatto il tecnico del Marineo Giuseppe Tumminia dopo il pareggio per 1-1 nel derby contro la Parmonval, che ha interrotto la serie negativa dei biancorossi. Al netto del gol del pari subito sul filo di lana, l’allenatore biancorosso si tiene stretto tutto il resto.

Tumminia ha espresso soddisfazione per il livello di gioco espresso dalla sua squadra, senza recriminare troppo alla sorte: “La cosa importante è aver ritrovato la prestazione in un campo difficile -afferma a PalermoToday - non voglio dire che abbiamo perso due punti: abbiamo mosso la classifica con questo punticino ma quel che conta è la grande prestazione, dispiace aver preso gol negli ultimi minuti. Noi scorsa settimana abbiamo avuto un rigore molto simile, purtroppo da noi sbagliato: loro sono invece riusciti a segnare. Alla fine in questo campo è sempre un ottimo punto. La vittoria sarebbe valsa due volte ma va bene, questa grandissima prestazione ci lascia ben sperare”.

La testa adesso è tutta alla semifinale di Coppa Italia mercoledì al Nino Vaccara contro il Mazara: “Mercoledì abbiamo la coppa -conclude - cercheremo di mettere in campo parte di quanto fatto oggi: se riuscissimo a mettere tutto quello che siamo riusciti a fare sarei ancora più felice ma avere questa continuità però in match ravvicinati non è mai una costante a livello fisiologico”.