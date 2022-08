Marineo: Pietro Tarantino è il nuovo allenatore biancorosso

Dopo le dimissioni a sorpresa di mister Tomasello l'Oratorio San Ciro e Giorgio di Marineo ha sciolto in poche ore la riserva ufficializzando il nuovo tecnico: a guidare la squadra della Rocca sarà Pietro Tarantino, già in passato allenatore di diverse squadre palermitane tra cui Villabate, Caccamo, Monreale e Parmonval.

Per Tarantino, reduce dall'esperienza in Promozione sulla panchina dell'Alba Alcamo, si tratta di un ritorno: l'ex calciatore tra le altre di Palermo, Catania e Turris (con la cui maglia parò un rigore ai rosanero nel campionato di Serie C 97/98) aveva già guidato il club biancorosso nella stagione 2019/2020, la prima nel massimo campionato regionale del club di Marineo.