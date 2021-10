Marineo si impone in casa sulla Nissa, Tumminia: "Soddisfatto per la vittoria e il gioco espresso"

Continua la striscia positiva dell'Oratorio San Ciro e Giorgio che dopo aver vinto la prima partita in campionato contro lo Sciacca e staccato il pass per la qualificazione ai quarti di Coppa Italia Eccellenza contro la Parmonval, riesce nell'impresa di battere la Nissa per 2-1.

La squadra di Marineo, in occasione di azzurroblù vestita, si è portata in vantaggio nel primo tempo al 36' grazie alla conclusione di Di Maggio deviata da Santamaria, per poi raddoppiare cinque minuti dopo grazie al gol di Sanyong sugli sviluppi di un corner. La rete nei minuti di recupero dei biancoscudati firmata da Priola spiana la strada ad una ripresa incandescente in cui i padroni di casa serrano le fila. All'85' la Nissa, che si è resa più volte pericolosa durante il secondo tempo, ha tra i piedi il rigore del pareggio ma Ceesay, in giornata di grazia, neutralizza il tentativo di Seckan. In virtù di questo successo l'Oratorio San Ciro e Giorgio sale a quota 8 in classifica.

Il tecnico biancorosso Giuseppe Tumminia ha espresso la sua soddisfazione per il risultato ottenuto dalla squadra: "Siamo contenti di avere vinto la terza gara consecutiva tra campionato e coppa -afferma a PalermoToday - oggi è stato importante centrare il primo successo in casa da quando la mia Società ha questo campo in Eccellenza. Positivo il fatto che costruiamo tante occasioni in fase di possesso. Siamo Stati più bravi, più nel primo tempo e alla fine abbiamo sofferto ma siamo riusciti a difenderci bene. Complimenti alla Nissa che è venuta a giocarsi la partita a viso aperto. Dobbiamo continuare su questa strada"