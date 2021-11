Il Monreale ferma la corsa del Marineo, Tumminia: "Perso sull'unico tiro in porta ma dovevamo essere più attenti"

Battuta d'arresto per l'Oratorio San Ciro e Giorgio di Marineo che dopo cinque successi consecutivi viene fermato fuori casa dal Monreale che al Centro sportivo Ribolla di Palermo si impone per 1-0 grazie al gol segnato all'8' di gioco dal neoacquisto Sidoti. La squadra biancorossa, nonostante la superiorità numerica prolungata per l'espulsione al 15' di Cardinale, non è riuscita, complice la strenua difesa dei ragazzi di mister Bennardo, a trovare la via del gol. Una sconfitta che brucia ma per cui non c'è da far drammi visto Marineo resta ancora ben a ridosso della zona play-off, seppur raggiunta a quota 17 punti dalla Don Carlo Misilmeri.

Il tecnico Giuseppe Tumminia ha analizzato la storia della partita: "Abbiamo perso una gara subendo l'unico tiro da parte loro - afferma a PalermoToday - a seguito di una deviazione in un'azione nella quale dovevamo essere un pizzico più attenti e concentrati. Poi avendo l'uomo in più abbiamo giocato per 65' più 5’ di recupero nella loro metà campo ma oggi la palla non voleva entrare. Abbiamo cercato in tutti i modi di riprendere la partita ma loro si sono chiusi in massa e bene. Questa sconfitta ci farà ritornare in settimana a rimediare qualche errore commesso oggi avendo la consapevolezza di dover analizzare gli aspetti positivi di questo insuccesso. Domenica prossima cercheremo di ritornare a vincere mettendo in campo sin da subito l'aspetto caratteriale che oggi è mancato nei primi minuti di gioco".