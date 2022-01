Marineo, passo falso per i play-off: la Mazarese vince di misura lo scontro diretto

Non una giornata esaltante per l'Oratorio San Ciro e Giorgio di Marineo che nella prima partita del ritorno del girone A di Eccellenza viene sconfitta in casa dalla Mazarese in quello che era a tutti gli effetti uno scontro per i play-off. A decidere una partita combattuta è stato il gol al 69' di Angileri, che ha fissato il punteggio sullo 0-1 finale. Ai biancorossi resta il rimpianto per aver fallito all'85' un rigore con Azzara, ipnotizzato per l'occasione dal portiere giallorosso De Miere. In virtù di questo risultato Marineo resta a quota 26 punti, agganciata proprio dalla Mazarese ma anche dal Castellammare, che con una partita in meno si porta in scia di sorpasso.

Il tecnico biancorosso Giuseppe Tumminia esprime le sue considerazioni sul match non facendo troppi drammi: "Partita persa contro una squadra ben attrezzata -afferma a PalermoToday - oggi ci è girata male avendo avuto un po' di sfortuna nell'occasione di una buona azione dove Cocuzza ha letto bene il cross di Sainey ma la palla è andata a finire sul palo. Loro sono partiti bene nei primi 20 minuti di entrambi i tempi e noi nei successivi. Spiace avere preso il gol, su deviazione, proprio nel nostro momento migliore. Il rammarico resta il calcio di rigore fallito al 38’ del secondo tempo da Azzara ma sono episodi purtroppo che possono capitare. Mi è piaciuta la reazione e la voglia da parte della mia squadra di riagganciare il pareggio fino alla fine ma anche per merito della Mazarese non ci siamo riusciti. Dopo un mese e mezzo finalmente abbiamo iniziato ed era prevedibile non avere un ritmo gara costante che spero al più presto possibile inizieremo a riprendere. Sarà un mese impegnativo perché abbineremo le partite di campionato e Coppa dove cercheremo di esprimerci più da squadra, sudando la maglia e magari essendo più cinici e collaborativi sottoporta.