Marineo torna alla vittoria dopo nove partite: battuto in casa il Marsala

Squadra in casa Oratorio S. Ciro e Giorgio

Comincia con il piede giusto l'avventura di mister Tomasello con l'Oratorio San Ciro e Giorgio. Dopo nove partite senza vittorie il Marineo interrompe l'astinenza e torna al successo. I biancorossi hanno infatti battuto il Dolce Onorio Marsala, penultima forza del girone A di Eccellenza, con un netto 4-0 frutto delle reti di Azzara, Rama, Di Maggio nel primo tempo e di D'Agostino. In virtù di questo risultato il Marineo sale a quota 33 punti assestandosi a centro gruppo.

Il neo-allenatore biancorosso a fine partita è soddisfatto di quanto visto in campo e sottolinea in modo sportivo il lavoro fatto dal predecessore: "Sono soddisfatto, ogni prima presenta diverse insidie -afferma a PalermoToday - ma i ragazzi sono stati bravi ad approcciare nel modo giusto. Era importante iniziare bene e i ragazzi lo hanno fatto. Si sono applicati nel ricercare un certo tipo di sviluppo che in settimana gli avevo proposto e di questo dono molto soddisfatto. Questo gruppo ha valori importanti e conoscenze che chi mi ha preceduto ha saputo trasmettere".