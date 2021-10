Marineo perde il recupero contro l'Enna, Tumminia: "Partita condizionata dall'arbitraggio, abbiamo dato il massimo"

Si ferma a tre vittorie consecutive (quattro contando anche il successo in Coppa Italia nel ritorno contro la Parmonval) la striscia dell'Oratorio San Ciro e San Giorgio che nel recupero della quarta giornata contro l'Enna si deve arrendere agli ospiti che si impongono per 2-0.

La storia della partita gira quando Procida rimedia il secondo giallo con i biancorossi che restano in dieci. L'Enna riesce a capitalizzare la sua superiorità numerica nella ripresa. La partita viene sbloccata al 58' con un rigore trasformato da De Luca con un esecuzione centrale. Gli ospiti hanno poi trovato il colpo del k.o. all'85 con una bella conclusione di Russo. In virtù di questo risultato Marineo resta dunque a quota 11 punti, sempre a ridosso della zona playoff. A fine partita è tanta l'amarezza nell'ambiente biancorosso, con la società che ha espresso anche sui propri canali social l'amarezza per le decisioni arbitrali e per come queste abbiano condizionato la storia del match.

L'allenatore biancorosso Giuseppe Tumminia ha espresso a fine partita le sue considerazioni sul match: "Una gara condizionata dall arbitraggio-afferma il tecnico a PalermoToday - la nostra tutto sommato è stata buona prestazione infatti siamo partiti forte e fatto bene nei primi 25 minuti contro una squadra di grandissimo spessore tecnico. La nostra gara in 10 è stata tutt'altra storia anche se siamo riusciti ad arrivare a sfiorare il gol per ben due volte. I ragazzi hanno dato il massimo e adesso saremo concentrati per affrontare con la nostra mentalità il Marsala domenica prossima"