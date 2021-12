Marineo, il cuore non basta: il Canicattì vince lo scontro diretto 2-1

Dopo la qualificazione in Coppa Italia l'Oratorio San Ciro e Giorgio, nel giorno del debutto di Cocuzza, non riesce a bissare il successo perdendo di misura. Tumminia: "Loro squadra attrezzata, faccio un plauso ai ragazzi per come hanno giocato"