Marineo pareggia contro l'Akragas in Coppa Italia, Tumminia: "Prosegue la nostra crescita, giocato buon primo tempo"

Anche se porta leggermente in vantaggio gli ospiti (in virtù della validità della regola del gol in trasferta nelle competizioni italiane) non è certo un risultato da buttar via l'1-1 conquistato tra le mura amiche dall'Oratorio San Ciro e Giorgio di Marineo contro l'Akragas capolista del girone A di Eccellenza, nell'andata dei quarti di Coppa Italia di categoria.

Nel primo tempo i biancorossi (decimati dalle squalifiche comminate nella gara di ritorno di quest'estate contro Misilmeri) dopo due iniziative senza fortuna di Bordoni e Bognanni sbloccano la partita grazie alla punizione di Sanyong al 38'. Dopo il gol Marineo ha l'occasione per trovare il raddoppio con Falsone, il cui tiro è respinto prodigiosamente da Dome con Sanyong che non trova la ribattuta vincente.

Nella ripresa è l'Akragas invece a salire in cattedra dopo un primo tempo opaco. Gambino trova al 54' il gol del pareggio battendo Ceesay in area di rigore su assist di Bellanca. I biancazzurri si portano in avanti alla ricerca del gol vittoria ma i tentativi di Bellanca, Gambino e La Vardera non sortiscono effetto. Giochi dunque ancora aperti in vista della gara di ritorno, in programma tra due settimane all'Esseneto.

Il tecnico dell'Oratorio San Ciro e Giorgio Giuseppe Tumminia ha telegraficamente espresso le sue considerazioni sul match, mostrandosi soddisatto: "il percorso di crescita prosegue - afferma a PalermoToday - la squadra ha tenuto benissimo il campo essendo propositivi soprattutto nel primo tempo dove si sono visti buoni fraseggi. Ottimo atteggiamento da parte dei ragazzi contro una buona corazzata. Un pareggio che lascia tutto aperto per il ritorno dove rientreranno Maggio, Procida e Azzara oggi squalificati".