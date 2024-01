Marconi, respinto il ricorso del Palermo: confermate le tre giornate di squalifica

La prima sezione della Corte Sportiva d’Appello Nazionale della Figc, presieduta da Carmine Volpe, "ha respinto il ricorso del Palermo contro la squalifica per 3 giornate di gara inflitta al calciatore Ivan Marconi in relazione alla gara con il Como dello scorso 23 dicembre valida per la 18a giornata di Serie B". È stato inoltre "respinto anche il ricorso di Pajtim Kasami avverso la squalifica per 3 giornate di gara inflitta al calciatore della Sampdoria in relazione alla gara con la Feralpisalò dello scorso 23 dicembre valida per la 18a giornata di Serie B".

Marconi era stato squalificato dal giudice sportivo dopo Como-Palermo (a causa del pugno in area di rigore a Marco Curto che è costato la vittoria dei rosanero a tempo quasi scaduto) con queste le motivazioni: "Per comportamento scorretto nei confronti di un avversario (seconda sanzione); per avere, al 46° del secondo tempo, con il pallone lontano, colpito un calciatore della squadra avversaria con un pugno allo stomaco".