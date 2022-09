Management dello sport e conference403 insieme per il "Palermo football summit": "Grande occasione per confrontarsi"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Il 6 ottobre si terrà al Carlo V di Piazza Bologni 22 il “Palermo Football Summit”, evento organizzato da Conference403 volto a sottolineare aspetti dell’ambito del management dello sport nel capoluogo siciliano, dove è attivo da 18 anni il Corso di Studi in Management dello Sport e delle Attività motorie (LM-47) che, dall’ultima rilevazione condotta dal Censis 2022, è stato insignito con il primo posto tra i corsi di studi della stessa area in tutta Italia, guadagnando il punteggio massimo con un netto distacco rispetto al secondo classificato (Università di Roma - Foro italico). L’evento valorizza quella che è una professione di grande appetibilità sul mercato ed è un traguardo significativo, in quanto raramente una città del sud Italia riesce ad eccellere rispetto alle compagini del nord. “Sarà un dibattito autorevole in cui grandi nomi del mondo del calcio si confronteranno su temi di stretta attualità”, il commento di Claudio Pasqualin, celebre agente ed avvocato (tra i suoi assistiti spiccano i nomi di Alessandro Del Piero e Gianluca Vialli), nonché esperto di diritto sportivo, che sarà presente al Palermo Football Summit insieme al suo storico partner in affari, Andrea D’Amico (nell’ultima estate intermediario nelle operazioni Insigne, Bernardeschi e Criscito al Toronto FC).

“Una grande occasione per parlare di calcio, la nostra passione, per sviscerare tante tematiche e cercare di migliorarsi tramite il confronto”, il pensiero di Giorgio Perinetti, oggi direttore dell’area tecnica del Brescia e con un passato da dirigente in società quali Roma, Juventus, Napoli e Palermo. Per Oscar Damiani sarà “una bellissima manifestazione, in cui presenzieranno spettabili personaggi dello sport. L’auspicio è di trascorrere dei bei momenti insieme, mi legano splendidi ricordi al capoluogo siciliano”, ha aggiunto il celebre procuratore che nel corso degli anni ha avuto modo di accompagnare le carriere di Zidane, Weah e Shevchenko. Anche l’allenatore Andrea Mandorlini si attende “una grande giornata di calcio e un confronto costruttivo in una location accogliente”, al pari di Pietro Lo Monaco che ha inteso sottolineare la positività di un “dibattito condotto da professionisti di primissimo livello”.

Il dirigente campano, artefice dei successi di Catania, Brescia, Reggina e Udinese, ha quindi anticipato uno dei temi che terranno banco all’evento, gli algoritmi applicati al calcio. “Sarà interessante guardare ai riscontri - il suo punto di vista -. Personalmente propugno il materiale umano, credo fortemente che i calciatori vadano visti e studiati dal vivo perché solo in questo modo si può scorgere e apprezzare il movimento del calciatore nell’ampiezza del campo. È chiaro che il supporto della tecnologia può rivelarsi importante, ma non può essere uno strumento sostitutivo”. Gabriele La Manna, agente palermitano protagonista in diverse intermediazioni tra cui l’operazione Beto all’Udinese e Cabral alla Lazio, pone i riflettori su un’ulteriore finalità della manifestazione, ossia “un momento di aggregazione tra addetti ai lavori, utile per poter spiegare a chi è esterno al sistema come ci si muove. Tengo a sottolineare infine - ha aggiunto La Manna - che queste sono opportunità importanti per chi coltiva il sogno di diventare agente, direttore sportivo o comunque operare all’interno del mondo del calcio per saggiare con mano e carpire le dinamiche del nostro mondo”.

All’evento del Carlo V in Piazza Bologni 22 a Palermo prenderanno parte inoltre l’ex direttore generale della Juventus Luciano Moggi, il direttore sportivo della Sampdoria Daniele Faggiano, il suo omologo alla Reggina Massimo Taibi e gli agenti Mario Giuffredi, Patrick Bastianelli, Beppe Accardi e Marco Lo Giudice. Aprirà il convegno la Prof.ssa Laura Santoro, ordinario di diritto privato e avvocato, nonché vicepresidente della Sezione IV del Collegio di Garanzia dello Sport, che introdurrà il confronto con Bruno Perosa di Infinity Global Sports relativamente agli algoritmi applicati al calcio. Per partecipare al Palermo Football Summit è sufficiente acquistare il ticket attraverso la pagina Facebook di Conference403 oppure cercando l’evento su Eventbrite.