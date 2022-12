Malagò: "Il momento peggiore del 2022? La partita dell'Italia a Palermo"

“Il 2022 è stato un anno da record ma il momento più buio? Mi dispiace dirlo è stata la partita di Palermo dell’Italia del calcio con la Macedonia. Difficile trovarne uno peggiore. Altri momento bui sono i tanti, troppi, protagonisti dello sport che se ne sono andati”. Queste le parole del presidente del Coni, Giovanni Malagò, nell’intervista di fine anno alle agenzie sul 2022.

Sulle vicende giudiziarie legate alla Juventus, invece, non si espone. "Sono un funzionario pubblico e presiedo il Coni. Ci sono indagini in corso di giustizia ordinaria e sportiva, non mi posso pronunciare. Una mia idea ce l'ho, ma non posso dirla", ha concluso Malagò.