La maglia del Palermo è la più bella della Serie B, il club rosanero si aggiudica il contest della Lega

La maglia rosanero del Palermo ha vinto la "Jersey challenge", organizzata da Lega BKT con oltre 180.000 voti. Un plebiscito che non ammette appello per gli avversari, al termine di un vero e proprio campionato con scontri diretti, turni ad eliminazione e un avvincente triangolare finale. Questo il percorso che ha portato il Palermo a trionfare nella "Jersey challenge" per decidere la maglia più bella del campionato di Serie B in corso.

A decidere l'esito sono stati i tifosi stessi con le preferenze espresse sui social. Un contest che ha coinvolto oltre 180 mila persone in tutto il mondo, che hanno partecipato man mano alle diverse fasi del campionato virtuale esprimendo il voto sui canali ufficiali della Lega. Alla fine una vittoria larga per la maglia del Palermo, che nel triangolare finale ha sconfitto senza particolari criticità Cagliari e Venezia.

La maglia rosa del Palermo è stata realizzata da Kappa con il progetto stilistico del Palermo, in collaborazione con il coordinatore scientifico del Palermo Museum Giovanni Tarantino, l'agenzia Gomez&Mortisia e il designer Luca D'Agostino. Una bella soddisfazione per il team rosanero, che nel corso degli anni ha cercato di avviare sempre più attività per cercare di rafforzare l'engagement con i tifosi.