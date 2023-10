Palermo, lutto familiare per Brunori: l'attaccante salta la rifinitura prima del Lecco

Matteo Brunori salterà la rifinitura di domani in vista del match di domenica pomeriggio contro il Lecco. Il capitano rosanero, in seguito ad un lutto familiare che lo ha colpito, non prenderà parte all'allenamento di domani ma raggiungerà in serata il resto dei compagni in ritiro.

Contro il Lecco, comunque, il calciatore sarà a disposizione. Sarà Eugenio Corini a decidere se schierarlo dal primo minuto o meno: la sensazione, comunque, è che il capitano avrà una maglia da titolare. Mancuso e Soleri le alternative dal primo minuto. Oggi a Torretta la squadra ha svolto un’attivazione tecnica e mobilità, un’esercitazione tattica sulla fase difensiva e palle inattive contro.