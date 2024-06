Messi, Vinicius e... Lund: anche l'esterno palermitano sarà tra i protagonisti della Coppa America

C'è anche il gioiellino del Palermo, Kristoffer Lund, tra i nomi dei convocati per la Coppa America. Il torneo continentale si svolgerà dal 20 giugno al 14 luglio negli Stati Uniti. Tra i big che saranno sicuramente protagonisti ci sono Vicinius e Messi (non Dybala, escluso a sorpresa dal ct albiceleste Scaloni). Lund, impegnato con la Nazionale statunitense, non sarà disponibile per l’inizio del ritiro del Palermo previsto per il 7 luglio a Livigno.

Nato in Danimarca da padre danese e madre statunitense, Lund possiede il passaporto di entrambi i paesi. Nel 2023 ha scelto di giocare per la nazionale a stelle e strisce. Classe 2002, quest'anno l'esterno sinistro ha disputato 35 partite con il Palermo condite da due gol (con Ternana e Pisa).

L'esordio con gli Usa risale allo scorso settembre, quando giocò contro l'Uzbekistan. La nazionale di Lund è stata inserita nel gruppo C, quello con Uruguay, Panama e Bolivia. Un raggruppamento non proibitivo: se gli Usa dovessero fare strada c'è dunque il rischio concreto che Lund possa saltare interamente il ritiro estivo col Palermo.