Gol contro il Psv, Lorenzo Lucca si è preso l'Ajax: l'ex Palermo sboccia nella terra dei tulipani

Lorenzo Lucca si è preso l'Ajax. Dopo i mesi di ambientamento in terra olandese, il talento ex Palermo è finalmente sbocciato nella terra dei tulipani. Nella gara di domenica l'attaccante ha trovato la prima rete con la maglia dei lancieri in uno dei match più importanti a livello calcistico. Lucca, infatti, si è sbloccato proprio nel De Klassieker, ossia la sfida più sentita per i tifosi dell'Ajax, quella contro il Psv Eindhoven.

Non è arrivata la vittoria (2-1 per il Psv), certo, ma il gol arrivato dopo due minuti dal suo ingresso in campo rimane certamente qualcosa di magico per il classe 2000, che si conferma una delle promesse più interessanti del nostro calcio.

Prima del trasferimento da Pisa ad Amsterdam di questa estate, Lucca si è messo in luce con il Palermo, con il quale ha militato in Serie C e, tra gennaio e giugno 2020, anche in Serie D. Il suo esordio assoluto tra gli "adulti" risale però addirittura alla stagione 2016/2017, con l'Atletico Torino, in Promozione. "Lorenzo, sei giovane, ma hai già tracciato un bellissimo percorso e non vediamo l'ora di scoprire fin dove ti porterà", il commento della Lega Nazionale Dilettanti.