Palermo, Ranocchia prova a riaccendere l’entusiasmo: “Crediamo ancora alla promozione”

“Ieri abbiamo ottenuto una vittoria fondamentale per ripartire, venivamo da due sconfitte e volevamo solo i tre punti”. Filippo Ranocchia, centrocampista rosanero, torna a commentare il successo ottenuto dal Palermo ieri pomeriggio sul campo del Lecco. L’ex Empoli, in un’intervista al sito ufficiale, sottolinea come la squadra voglia ancora provare a raggiungere il secondo posto che significherebbe promozione diretta senza passare dall'inferno dei playoff.

“Ieri con grande spirito l’abbiamo portata a casa - ha sottolineato - abbiamo dimostrato la forza di questo gruppo. Era una partita insidiosa, per tutta una serie di componenti: il campo, la pioggia. Però con forza e determinazione abbiamo conquistato i tre punti. I tifosi, nonostante tutte le avversità che hanno incontrato, ci sono stati vicini e per noi significa molto. Promozione? Noi ci crediamo ancora, non sono due sconfitte che possono toglierci le convinzioni che avevamo prima: siamo ancora in lotta”.

Venerdì sera al Renzo Barbera uno scontro diretto importantissimo, contro il Venezia: “Siamo carichi per la sfida col Venezia, sarà una gara importante e giochiamo in casa, vogliamo dimostrare di essere tornati sulla strada giusta. Sono convinto che il Barbera ci darà una grossa mano”.

Ranocchia, infine, traccia un primo bilancio della sua esperienza in Sicilia: “Sono soddisfatto di quello che sto facendo a Palermo, il mio obiettivo come avevo detto anche all’inizio non è cambiato: fare più gol possibili. Ho trovato un gruppo affiatato e solido, c’è una bella simbiosi tra calciatori e staff: mi sono ambientato bene e velocemente”.