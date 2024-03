Palermo, Graves chiede scusa ai tifosi per Brescia: "A Lecco abbiamo un solo obiettivo"

"Siamo certamente dispiaciuti per la sconfitta di Brescia, non è stata la partita che speravamo di disputare. Volevamo riscattare la gara contro la Ternana e ottenere una vittoria. Purtroppo non ci siamo riusciti”. Simon Graves, difensore del Palermo, in un'intervista al sito ufficiale del club torna ad analizzare il pesante ko di Brescia. Il danese non riesce a trovare una spiegazione concreta del perchè siano arrivati due sconfitte consecutive: “Abbiamo vissuto un periodo positivo da dicembre in poi, ottenendo vittorie e punti in classifica. Adesso siamo reduci da due sconfitte, è difficile capire perché non abbiamo fatto meglio. Io penso che il campionato sia difficile e tutte le avversarie temibili a prescindere dalla posizione in classifica".

Graves, poi, chiede scusa a tutti i tifosi rosanero per la prestazione deludente: "Vogliamo farlo soprattutto con quelli che sono venuti a Brescia e che hanno fatto un lungo viaggio per sostenerci. Volevamo regalare loro una vittoria e una buona prestazione. In questo momento non dobbiamo concentrarci sulla classifica, ci sono ancora dieci gare da disputare. Anche le altre squadre potrebbero perdere punti. Andremo a Lecco con un solo obiettivo, vincere e prenderci i tre punti". Non sarà facile, visto che il Lecco è affamato di punti: "Troveremo un avversario che ha ottenuto soltanto un punto nelle ultime nove gare - ha precisato - saranno arrabbiati e vorranno vincere come noi. Noi però saremo pronti a lottare per i tre punti".