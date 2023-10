Palermo femminile, sconfitta in trasferta: rosanero battute 2-1 dal Lecce

Serie C femminile Girone C

Un'altra sconfitta in campionato per il Palermo femminile: le ragazze di Antonella Licciardi perdono 2-1 a Lecce, rimanendo a quota 3 punti in 4 giornate. Un inizio sfortunato per le rosanero, che hanno certamente raccolto meno rispetto a quanto prodotto a livello di prestazioni in questo avvio di stagione.

Al campo sportivo La Torre di Castrignano dei Greci, le rosanero disputano un buon primo tempo ma non riescono a creare nitide palle gol. Ad inizio ripresa, però, il risultato si sblocca. Rimessa laterale di Piro che serve Ribellino che si accentra, filtrante per Dragotto che con un bel diagonale batte il portiere in uscita. La gioia del vantaggio, però, dura poco perchè le salentine trovano il pari dopo undici minuti: sugli sviluppi di calcio d'angolo D'Amico colpisce di testa e firma il gol dell'1-1. Al 75' arriva il vantaggio leccese, che chiude i conti. Dopo aver sbagliato un gol a tu per tu, le rosanero subiscono la micidiale ripartenza del Lecce: D'Amico si invola verso la porta e mette a segno la doppietta che condanna le rosanero alla sconfitta.