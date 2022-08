Il Lascari-Cefalù prepara la nuova stagione, Zappavigna: "Fase importante, dobbiamo costruire una mentalità diversa"

Dopo il campionato a due facce vissuto lo scorso anno la Polisportiva Lascari-Cefalù si prepara per il prossimo girone A di Promozione. A fronte di molte squadre (su tutte Aspra e Alcamo) che stanno allestendo rose importanti, la squadra giallorossa non è rimasta certo a guardare.

Oltre alla riconferma quasi totale del gruppo che aveva ben figurato la scorsa stagione prima di essere falcidiato dagli infortuni sono arrivati diversi giocatori di spessore, su tutti il difensore Giovanni Vitale, l'esterno Andrea Di Franco e il fantasista Dario Ribaudo, specialisti di categoria che l'anno scorso hanno ottenuto (i primi due con il Resuttana, l'ultimo col Casteldaccia il salto in Eccellenza.

In questo momento la squadra sta svolgendo la preparazione presso il campo sportivo di Collesano in attesa che venga consegnata la struttura di Lascari agli ordini di mister Ferdinando Zappavigna, riconfermato alla guida del club. Il tecnico palermitano sui canali ufficiali della società ha espresso le sue sensazioni sulla squadra: "Ritengo molto importante questo periodo di preparazione – ha spiegato - bisogna cercare una mentalità diversa dallo scorso anno, dove ci siamo un po’ esaltati nella prima parte e ‘demoralizzati’ nella seconda dove magari ci hanno accompagnato alcune vicissitudini ed il carattere della squadra è un po’ venuto a mancare. Quest’anno la società ha cercato di sopperire in tutti i modi a questa lacuna – ha proseguito - con degli innesti di esperienza che saranno sicuramente d’aiuto per il gruppo. A prescindere da ciò che si è potuto intravedere lo scorso anno, - ha concluso - ritengo che non si debba tenere in considerazione, anche perché è un campionato nuovo, ci sono tante realtà nuove, ogni squadra sicuramente ha fatto tesoro degli errori dell’annata passata, si riparte tutti da zero e quando è così l’attenzione e la concentrazione deve essere alta fin da subito per cercare poi di poter disputare una stagione importante”