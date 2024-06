Scurto firma col Lecce: l'ex allenatore della Primavera del Palermo riparte dal Salento

Giuseppe Scurto riparte dal Lecce Primavera. Il tecnico originario di Alcamo raccoglierà in Salento la pesante eredità lasciata da mister Federico Coppitelli, protagonista alla guida dei giovani talenti giallorossi di uno scudetto.

Pantaleo Corvino ha formalizzato, dunque, la scelta del sostituto: l’annuncio è arrivato attraverso una nota ufficiale della società giallorossa.

“Il tecnico siciliano – si legge- nelle ultime due stagioni alla guida del Torino Primavera, ha sottoscritto un accordo fino al 30 giugno 2026”.

Scurto si è messo in mostra con la Primavera rosanero (Primavera 2), con la quale ha conquistato campionato (promozione in Primavera 1) e prima edizione della Supercoppa Primavera 2, sconfiggendo a Coverciano il Novara per 1-0 nel 2018. Successivamente, per lui esperienze con Trapani, Spal, Roma e Torino.