L’European Soccer Camp fa 15, torna a Palermo lo stage calcistico estivo di riferimento in Europa

Quindici anni di emozioni, storie personali e condivisione. Giovani da tutta Europa che si incontrano e condividono una settimana da calciatori professionisti, il tutto sullo sfondo dei bellissimi tramonti estivi palermitani.

Torna in Sicilia per la sua quindicesima edizione l’European Soccer Camp, targato La Cavera Academy, lo stage estivo calcistico riconosciuto dagli addetti ai lavori e non solo come il principale evento estivo giovanile d’Europa.

Dal 6 al 13 luglio prossimi si ritroveranno nel capoluogo oltre 100 giovani calciatori e calciatrici provenienti da Belgio, Francia, Olanda, Lussemburgo e altre città d’Italia per vivere una settimana da professionisti, tra allenamenti individuali con alcuni dei tecnici più preparati d’Europa e autentici momenti di relax estivo tipicamente siciliani.

"Siamo orgogliosi di aver ricevuto tanta fiducia anche quest’anno, con i posti terminati praticamente tre mesi prima del Camp - dichiara il presidente dell’Academy, Francesco La Cavera -. Dispiace molto anche quest’anno esserci visti costretti a non poter accogliere tutte le richieste, ma chiudendo con 110 iscritti garantiamo un tasso qualitativo ottimale degli allenamenti, con numeri che consentono a ciascun allenatore di seguire individualmente il lavoro di ogni ragazzo e ragazza".

Come consuetudine, sarà il Saracen Hotel di Isola delle Femmine (PA) ad ospitare l’ESC, con i due allenamenti quotidiani che si terranno allo Stadio Favazza di Terrasini, grande novità di questa edizione: "Siamo stati accolti alla grande dalla comunità di Terrasini e dalla ASD Renzo Lo Piccolo, grazie al dirigente Matteo Algozzino - prosegue La Cavera -. Con il sindaco stiamo gettando le basi per una visita turistica da parte dei nostri ospiti stranieri. Da palermitano questo rappresenta per me un grande orgoglio".



Non mancheranno le novità, come ogni anno, dal punto di vista tecnico-calcistico, accompagnate dalla presenza di ex giocatori di Serie A: "Abbiamo un po’ rivoluzionato lo staff, inserendo delle figure di rilievo sia a livello tecnico sia logistico - spiega il presidente La Cavera, già ex giocatore rosanero e preparatore nazionale dei portieri in Belgio -. Sarà con noi mister Enrico Limone, ex preparatore della Nazionale ungherese, ma anche giovani di grande prospettiva che guardano al futuro di questa professione come il match analyst Federico Campagiorni, assistente del nostro Ambassador Marco Amelia, o come Irene Intravaia, tra le prime allenatrici palermitane a conseguire il UEFA A a Coverciano. Il livello di preparazione dello staff tecnico sarà garantito dalla presenza di allenatori di grande esperienza come Gianni Iurino e Luca Amelia, ai quali si aggiungerà quello che per noi rappresenta un autentico fiore all’occhiello, ossia il ritorno di mister Vincenzo Di Palma, già preparatore dei portieri in Serie A a Parma (dove ha contribuito alla crescita di Gigi Buffon), Verona, Roma, Fiorentina, Galatasaray e della Nazionale Italiana, prima di diventare formatore e docente a Coverciano".

Quest’anno, inoltre, abbiamo puntato tantissimo sulla proposta atletica - prosegue -, affidandoci all’esperienza di Sergio Scamardi e della sua equipe che lavora con Palermo Football Club, grazie al quale i ragazzi avranno la possibilità, prima, durante e dopo gli allenamenti, di ricevere cure specifiche e di elevato livello tecnologico finalizzate al recupero fisico. Ad affiancare questa equipe ci sarà, anche quest’anno, Michele Stanzione con il suo studio Riability che verrà a trovarci sul campo con dei lavori di prevenzione priocettivi e priomedici».

Ancora ‘segreta’ la Guest Star che sarà presente quest’anno all’European Soccer Camp di Palermo e che andrà ad aggiungersi a una lista di nomi altisonanti presenti negli anni scorsi a Palermo, ultimo dei quali il testimonial dell’anno scorso, Davide Moscardelli.

Tutti gli indizi per scoprirne l’identità saranno postati sui canali social della La Cavera Academy.

Tutto pronto, dunque, per questa quindicesima edizione dell’ESC di Palermo, sempre all’insegna dei valori ben riassunti dalla frase ‘Homme avant, Champions après’ (‘Prima uomini, poi Campioni’).