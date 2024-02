Juventus-Udinese, arbitra Rosario Abisso: il palermitano festeggia le 100 gare in A

Importante traguardo per l’arbitro Rosario Abisso: dirigendo, domani sera, la sfida tra Juventus e Udinese il fischietto palermitano raggiungerà le 100 gare in serie A. L’esordio nella massima serie avvenne il 6 gennaio 2015, in un Chievo-Torino terminato senza reti.

L’approdo nei professionisti risale al lontano 2011, quindi negli anni successivi una vera e propria scalata verso la serie A. Sono 5 le gare della Juve arbitrate in carriera da Abisso, per un totale di 3 vittorie, 1 un pareggio e 1 sconfitta. Dodicesimo incrocio in carriera, tra campionato e Coppa Italia, invece con l'Udinese. Il bilancio con i friulani è di due vittorie, tre pari e sette sconfitte.

Il palermitano era presente in sala Var per la finale di Coppa Italia a Roma tra Inter e Juve nel maggio 2022, l’anno successivo sempre in sala Var, al King Fahd International Stadium di Riyad in Arabia Saudita per la Supercoppa tra Inter e Milan. Abisso vanta anche 3 presenze come quarto uomo in Champions League.