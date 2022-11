Dalle sirene palermitane al rientro in patria con gol: Josip Ilicic è tornato

Dalle sirene palermitane al ritorno in patria. Josip Ilicic quest'estate sarebbe potuto tornare in rosanero ma ha preferito il suo Maribor e oggi ha festeggiato il rientro in campo con un gol. Subentrato al 77° ad Antolin, il fantasista sloveno ex Atalanta, è subito andato a segno, firmando il gol del definitivo 5-1 sul Mura su calcio di rigore all'89°. Ilicic, quasi 35enne è apparso ancora decisamente distante dalla miglior condizione fisica. Escludendo i dieci minuti che gli ha concesso Gasperini all'ultima giornata dello scorso campionato, il trequartista sloveno non giocava da quasi un anno.

Ilicic, la cui carriera negli ultimi anni è stata minata da non pochi problemi di natura psicologica, alla fine dell'estate aveva firmato il contratto col Maribor fino al 2025. L'ex attaccante dell'Atalanta ha vestito la maglia degli sloveni nel 2010 prima di essere acquistato dal Palermo di Zamparini, insieme al compagno di squadra Bacinovic. Lo scorso settembre, Ilicic aveva dato l'addio a Bergamo e alla Dea tra lacrime di commozione e riconoscenza per gli straordinari anni vissuti in nerazzurro. Ora vuole scrivere un'ultima pagina di un'importante carriera. E il gol di oggi fa promettere bene.