Marconi suona la carica: "Col Genoa risultato un po' bugiardo, contro il Frosinone voglio un Barbera infuocato"

"Il risultato è un po' bugiardo, perché sul campo abbiamo dato filo da torcere a una grande squadra. Con un po' di fortuna avremmo anche potuto pareggiarla". Ivan Marconi, difensore del Palermo, torna a parlare della sconfitta di venerdì scorso a Genova ma si proietta già al match di sabato prossimo: al Renzo Barbera arriva la capolista, il Frosinone. La squadra di Corini oggi è tornata al lavoro in vista di una partita molto attesa in città: la prevendita procede a gonfie vele e probabilmente il record stagionale di spettatori registratosi contro la Reggina verrà battuto.

"Sappiamo che i tifosi vogliono sognare, noi in campo daremo sempre il massimo. La partita di sabato si prepara da sola - ha dichiarato Marconi - vogliamo riprenderci dalla sconfitta: sarà molto importante fare risultato di fronte al nostro pubblico. Rispetto alla gara di andata dovremo essere più bravi nella fase difensiva, non dobbiamo lasciargli spazio. Siamo un gruppo unito, che si vuole bene: anche i nuovi si stanno integrando alla grande e stiamo cercando di farli sentire il più possibile al centro del progetto. Sappiamo che la gara contro il Frosinone è particolarmente sentita dal pubblico - ha proseguito il difensore rosanero - è quasi come un derby. Prepareremo questa gara focalizzati sull'obiettivo, siamo contenti che ci sarà lo stadio pieno. L'ambiente si sta animando, lo percepiamo: vorrei vedere il Barbera infuocato e questa secondo me è la partita giusta. Sento l'affetto dei tifosi quotidianamente, spesso mi fermano i tifosi per una foto o per un autografo quando giro per le strade della città. Palermo è una città bellissima, con mia moglie andiamo in giro per i mercati, a Ballarò o alla Vucciria. Voglio fare un appello ai tifosi - ha concluso il calciatore - perché sabato pomeriggio il loro contributo sarà essenziale".