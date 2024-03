Desplanches protagonista con l'Under 21: il portiere del Palermo para un rigore sotto gli occhi di Spalletti

Un rigore parato dal portiere del Palermo Sebastiano Desplanches non basta all'Under 21 per battere la Turchia. La partita del gruppo A di qualificazione alla fase finale degli Europei giocata a Ferrara finisce 1-1, sotto gli occhi del ct Luciano Spalletti, in tribuna al Mazza per osservare i progressi degli azzurrini.

E chissà se fra gli appunti del tecnico della Nazionale maggiore non sia finito anche il nome dell'estremo difensore, classe 2003, riserva di Pigliacelli in rosanero. Di sicuro il portierino scuola Milan si è fatto notare quando dopo la mezz'ora ha respinto il penalty calciato - male per la verità - da Yildirim. Un tiro centrale e debole sul quale comunque Desplanches si è fatto trovare pronto, bloccando in due tempi la sfera.

Gli azzurrini allenati da Carmine Nunziata sono poi passati in vantaggio con un gol di Ghilardi nel secondo tempo. Ma dopo il 90' è arrivato il pareggio siglato da Kilicsoy su una palla che sembrava uscita, una traiettoria che ha beffato la retroguardia azzurra, regalando il punto alla Turchia. Tra i dubbi che rimangono visto che nelle partite Under 21 non c'è l'ausilio del Var.