Lo spogliatoio sporco di Palermo, Bonucci si scusa: "Grosso errore da parte nostra"

"Lo spogliatoio di Palermo? Grosso errore da parte nostra, sicuramente la prossima volta faremo più attenzione a questi piccoli particolari che fanno la differenza. Chiederemo più attrezzature per pulire, faremo molta più attenzione e chiediamo scusa". Così Leonardo Bonucci si è scusato per le condizioni in cui gli azzurri hanno lasciato gli spogliatoi dello stadio Barbera di Palermo, dopo la sconfitta con la Macedonia del Nord.

La Figc ha inoltre precisato che “è stato un aspetto che abbiamo tutti colpevolmente sottovalutato. Avevamo subito il volo di ritorno per Coverciano, ed va considerato il momento delusione della sconfitta. Abbiamo parlato con il Palermo calcio per scusarci dell’accaduto e con il personale interessato, perché non è nostra abitudine non prestare attenzione a queste cose".

"Ciò non toglie - hanno concluso dalla Federazione - che da quanto abbiamo ricostruito in questi giorni lo stato dello spogliatoio non era proprio quello che appare nel video e sono state riprese anche cose che non ci appartengono"