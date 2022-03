Altri 5.000 biglietti in vendita per Italia-Macedonia, Mancini: "A Palermo troveremo un grande pubblico"

Sale l'attesa per la sfida di Palermo fra Italia e Macedonia del Nord, playoff per la qualificazione ai Mondiali in Qatar, che si disputeranno a dicembre. "Il nostro obiettivo è vincere il Mondiale, per vincere il Mondiale dobbiamo vincere queste due partite. Vogliamo andare al Mondiale per vincerlo", dice il ct della Nazionale di calcio, Roberto Mancini. "Sono fiducioso perché so di avere bravi giocatori e professionisti che hanno costruito dal nulla una vittoria all'Europeo quando nessuno ci credeva. La fiducia deve ripartire proprio da questo, da ciò che abbiamo fatto. La squadra è solida, ha delle qualità". Mancini ha anche parlato di ciò che si aspetta dallo stadio Barbera: "Sappiamo che a Palermo come sempre troveremo un grande pubblico che ci sosterrà dall'inizio alla fine per questa partita che può avvicinarci al Mondiale. E' sempre stato molto entusiasmante giocare in quella città".

Intanto grazie alla deroga che consentirà di giocare con la capienza al 100% dello stadio, alle ore 12 di oggi, lunedì 21 marzo, è stata riaperta la vendita del restante 25% dei biglietti disponibili. Sarà possibile acquistare i tagliandi presso i punti vendita Vivaticket e sui siti www.figc.it e www.vivaticket.it.

Dopo che erano andati esauriti in poche ore i 26.000 biglietti messi in vendita con la capienza al 75%, i tifosi siciliani potranno acquistare altri 5.000 tagliandi a prezzi popolari (si va dai 10 euro per le curve ai 60 euro per la tribuna centrale) e sfruttando le diverse agevolazioni riservate alle famiglie, alle donne, ai giovani e agli Over 65.

"Quasi scontato il tutto esaurito - si legge sul sito della Figc - con la città di Palermo che si prepara ad accogliere con il consueto entusiasmo la Nazionale in un match fondamentale per proseguire il cammino verso il Mondiale. L'Italia scenderà in campo per la 16ª volta nel capoluogo siciliano (bilancio di 13 successi, un pareggio e una sconfitta), con l’obiettivo di battere la selezione macedone per accedere alla sfida decisiva che, martedì 29 marzo, la opporrebbe alla vincente di Portogallo-Turchia. In palio, è il caso di dirlo, un biglietto per Qatar 2022".