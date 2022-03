Italia-Macedonia, entusiasmo straripante a Palermo: biglietti già esauriti dopo due ore

Esauriti. Terminati. Anzi, polverizzati. Dopo poco meno di due ore lo stadio Renzo Barbera è già andato sold out per la partita tra Italia e Macedonia del Nord. Il match, valido per i playoff di qualificazione alla Coppa del Mondo 2022, è in programma giovedì 24 marzo (ore 20.45). Palermo soffre per la mancanza di grande calcio. Così la voglia di azzurro è stata straripante: appena è stato dato il via alla vendita libera, alle 12, i biglietti sono andati a ruba. Fino a raggiungere la quota massima.

Che si andasse velocemente verso il tutto esaurito lo si era intuito tra mercoledì e ieri: nei giorni di prelazione per i possessori della card Vivo Azzurro e agli abbonati del Palermo erano stati tanti i biglietti venduti, sia nei punti vendita Vivaticket, sia sui siti www.figc.it e www.vivaticket.it . Al momento causa Covid gli stadi italiani hanno una capienza del 75% e così dovrebbe essere fino al 31 marzo (quando cesserà lo stato di emergenza).

Il cammino verso il Qatar ripartirà dunque col tutto esaurito del Barbera di Palermo, dove la Nazionale scenderà in campo per la 16esima volta (bilancio di 13 successi, un pareggio e una sconfitta) con l'obiettivo di battere la selezione macedone per accedere alla sfida decisiva che, martedì 29 marzo, la opporrebbe alla vincente di Portogallo-Turchia. Per chiamare a raccolta i tifosi azzurri in occasione di un match così importante, la Figc aveva deciso di mettere in vendita i biglietti a prezzi popolari (si va dai 10 euro per le curve ai 60 euro per la tribuna centrale), con tante agevolazioni riservate alle famiglie, alle donne, ai giovani e agli over 65. Missione riuscita in un amen: lo stadio sarà pieno.