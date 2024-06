Italia campione d'Europa, Favo incorona Lauricella: "Può fare grandi cose e spero possa indossare il rosanero"

Il 5 giugno nel destino. A 30 anni dall'ultima delle sue 162 presenze in rosanero in un Palermo-Monza finito 1-0, Massimiliano Favo nello stesso giorno ha conquistato il titolo europeo con la Nazionale Under 17, battendo per 3-0 il Portogallo in finale, a Limassol (Cipro). Ad unire i puntini di questa coincidenza è Giovanni Lauricella, classe 2007, palermitano di Brancaccio, esterno sinistro dell'Empoli, che ha appena trionfato nella rassegna continentale e che ieri sera è andato a letto con la coppa.

"Giovanni - dice Favo a PalermoToday - è un giocatore di una forza fisica impressionante in campo e un ragazzo eccezionale fuori dal campo. Gioca o non gioca, dà un apporto determinante nello spogliatoio. Come tutti i calciatori della sua età, ha grossi margini di miglioramento, ma ha la fortuna di essere in una società che saprà valorizzarlo". In effetti, a Empoli col settore giovanile ci sanno fare e non da ora.

Chiaramente, Lauricella dovrà metterci del suo. "Se mantiene umiltà e voglia - si sbilancia Favo - può fare grandissimi cose". L'ex capitano rosanero che sollevò al cielo la Coppa Italia di C nel 1993, nella stagione in cui il Palermo di Orazi centrò la promozione in B, non dimentica gli anni trascorsi in Sicilia. "Giovanni, attraverso i suoi parenti, del mio legame con Palermo e spero che magari anche lui un giorno possa indossare la maglia rosanero".

Tra i campioncini c'è anche Francesco Camarda, inutile nascondersi, è il più celebre fra i suoi compagni, ha già debuttato in A col Milan, di lui si parla da tempo come uno dei migliori prospetti italiani e ieri ha segnato una doppietta in finale. Camarda, che ha radici anche a San Cataldo, in provincia di Caltanissetta, di recente è stato accostato al Manchester City e qualcuno forse spingendosi un po' troppo avanti con la fantasia lo ha immaginato con la maglia del Palermo, grazie a movimenti interni nella galassia City Football Group. Favo con Camarda fa il pompiere, sa che c'è da spegnere il fuoco di eccessivi entusiasmi che potrebbero far male a un ragazzo che ha ancora 16 anni. "Si definisce milanese doc - lo descrive l'allenatore - ma è anche mezzo pugliese, mezzo siciliano. Ho tanti giocatori bravi, si parla di lui perché fa i gol. Spero comunque che possano avere un futuro in Nazionale maggiore, che ha bisogno di attaccanti forti".

A quell'età si può sognare di tutto, mentre Favo che di anni ne ha 57 rimane coi piedi per terra. "Ho allenato 14 anni nei club, mi sono divertito, ma dal 2019 sono nei ranghi della federazione e penso che questa sia la mia dimensione. Mi trovo bene, lavoro con giovani di qualità, c’è professionalità e voglia di aspettare senza voler subito il risultato a tutti i costi". Ciò nonostante è arrivato un traguardo storico: l'Under 17 non aveva mai vinto l'Europeo di categoria. "Sono ovviamente contentissimo di aver portato per la prima volta questo trofeo in Italia. E' complicatissimo, si parte in 54 squadre e vincere passando attraverso tre turni non è una passeggiata, è stata una maratona e ce l'abbiamo fatta".