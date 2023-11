Palermo, Lucioni sa come si fa: "Servono umiltà e 'paura', per andare in A dobbiamo svoltare al Barbera"

E' entrato sin da subito nel cuore dei tifosi, accolto come un vero e proprio idolo. Non per nulla ci ha messo la faccia parlando dopo il brutto ko interno col Lecco. Ma Fabio Lucioni, 36 anni, non è tipo da guardarsi indietro. Infatti la sua testa è già al match contro la Sampdoria. "Hanno dei problemi - ammette - perché vengono da una retrocessione. E' successo anche a me quando giocavo nel Lecce". Già, perché il difensore esperienza ne ha da vendere. Per questo è consapevole che il rendimento dei rosanero in casa deve cambiare (solo 7 punti sui 20 conquistati) e per farlo "bisogna lavorare dal punto di vista mentale". Come se fosse in campo, Lucioni alza il muro davanti a Corini, bersaglio di una parte della tifoseria: "Il mister - precisa nel corso di un'intervista a PalermoToday - riesce a trasmettere i valori e l'attaccamento alla maglia rosanero e nelle sue corde ha già principi importanti dal punto di vista tattico.

Domenica scorsa la sconfitta casalinga contro il Lecco. Nonostante la delusione però a fine partita vi abbiamo visto tutti uniti e compatti a centrocampo con l'allenatore

“Siamo un gruppo coeso, compatto, lo dimostra anche il gesto di ritrovarsi tutti a centrocampo con il mister al termine della gara contro il Lecco. Una sconfitta che ci lascia l’amaro in bocca, non volevamo questo risultato di fronte ai nostri tifosi. Serve un bagno di umiltà per affrontare le prossime gare diversamente. Ci abbiamo provato a riprendere il risultato, purtroppo non ci siamo riusciti. Dobbiamo fare tesoro degli errori commessi per cercare di non ripeterli più e portare questa squadra dove merita”.

Tu sei un esperto di promozioni e conosci bene l’importanza di un rendimento casalingo, in questo momento la classifica ci dice che il Palermo ha ottenuto soltanto sette punti in casa: un po’ un paradosso...

“Tra le mura amiche non siamo una squadra che brilla: c’è da lavorare sotto il punto di vista mentale. Al Barbera vendono tutti cara la pelle, si chiudono molto bene e poi ripartono. Dobbiamo essere forti mentalmente nel gestire determinati momenti della gara. L’asticella va alzata: concedere qualcosa ci può stare, però in casa serve migliorare l’attenzione. Dobbiamo tornare 'ad avere paura' di prendere gol: solo così riusciremo ad alzare il rendimento in casa e a migliorare ulteriormente la classifica. Questi colori e questi tifosi meritano prestazioni diverse. Noi non ci tiriamo mai indietro, durante la settimana lavoriamo tantissimo: dobbiamo mettere in campo tutto questo”.

Sei diventato ben presto uno dei beniamini della tifoseria. Ti aspettavi questo tipo di accoglienza e come ti stai trovando in città?

“Mi sto trovando molto bene a Palermo, cerco di mettercela tutta. Alla mia età c’è un carico di responsabilità diversa, ed è giusto anche così. Cerco di mettermi a disposizione di tutti, di dare consigli ai più giovani. La risposta del pubblico è sempre bellissima, è come se giocassi qui da dieci anni: provo a ripagare la fiducia con comportamenti e prestazioni all’altezza di questa maglia”.

La compattezza del gruppo può essere determinante in una stagione di successo. Il centro sportivo di Torretta incrementa ancora di più la vostra unione nello spogliatoio

“Grazie al nuovo centro sportivo passiamo molto tempo assieme: dalla colazione sino al pranzo. E' un modo per stringerci sempre di più attorno al nostro lavoro e all’idea della società, che è quella di fare le cose bene e in grande. Avere dietro il City Group è un onore e una fortuna, ci mette a disposizione tutto quello di cui abbiamo bisogno. Sta a noi mettere in campo i frutti di questo lavoro per far girare diversamente i risultati”.

Sei stato già allenato da Corini a Lecce. Quali differenze trovi tra quella esperienza e questa di adesso?

“Corini ha già vinto qui da calciatore: nessuno meglio di lui può trasmettere questi valori e questo attaccamento alla maglia che hanno i tifosi. L’ho ritrovato carico, ha fatto tesoro di quell’annata a Lecce dove per un tiro dagli undici metri non siamo andati in serie A. Cerca di trasmettere tranquillità ma anche quella cattiveria necessaria per andare in campo a vincere le partite. Nelle sue corde ha già principi importanti dal punto di vista tattico: con l’unità di intenti sono convinto che andremo lontano”.

Hai dichiarato di avere un rapporto di amore e odio con la serie A. Alla tua età, può considerarsi un sogno quello di raggiungerla e soprattutto giocarla con la maglia rosanero?

“Intanto voglio raggiungere la serie A con questi colori. Se poi potrò giocarla sarà bellissimo, altrimenti la guarderò da spettatore e farò il tifo. Cerchiamo di raggiungere la promozione, quando entriamo in campo c’è un’atmosfera da categoria superiore, anche oltre la serie A. Ogni volta che penso al pubblico mi vengono i brividi. Però dobbiamo fare un passo alla volta, è uno step difficile perché vincere un campionato di serie B è veramente complicato. Dobbiamo lavorare e fare sacrifici: serve togliere qualcosa di personale per darlo al gruppo per il bene della squadra”.

Sabato pomeriggio una sfida certamente non semplice, contro un avversario che al momento presenta delle difficoltà oggettive ma che all’inizio partiva con pronostici ben diversi

“La Samp, vista la retrocessione, ha dei problemi: l’ho vissuto anche a Lecce, quando retrocedi qualcosa ti porti dietro. Dobbiamo essere bravi a sfruttare le loro debolezze in questo momento. Serve difendersi con grande compattezza per poi sfruttare le occasioni che ci verranno concesse in avanti: se faremo questo sono convinto che potremo tornare da Genova con un risultato importante”.