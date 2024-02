Verso la Feralpisalò, Ceccaroni non si fida: "Troveremo una squadra diversa rispetto all'andata"

"Dobbiamo continuare così, contro la Feralpisalò servirà massima concentrazione". Il difensore Pietro Ceccaroni focalizza l'attenzione sul prossimo match in programma sabato pomeriggio a Piacenza.

In un'intervista al sito ufficiale il calciatore torna ad analizzare la prestazione contro il Bari: "Abbiamo fatto una delle migliori partite - ha detto Ceccaroni - il nostro pubblico ci ha spinto verso i tre punti e ci ha dato una grande mano. Siamo riusciti a trascinare la gente, dobbiamo continuare a lavorare così: da squadra, con unità e compattezza. Era importante anche non prendere gol, visto che non riuscivamo a mantenere la porta inviolata da tempo.Sono anche contento per il gol che ha aiutato la squadra, spero di riuscire a superare il mio record di reti in una stagione: 3 gol, con la maglia del Venezia".

Il centrale si proietta già al match di sabato pomeriggio: i rosanero non dovranno commettere passi falsi anche se l'avversario è reduce da un ottimo momento. "Sabato a Piacenza troveremo una squadra diversa rispetto al match dell'andata - ha chiarito Ceccaroni - sono in forma e hanno messo in difficoltà molte squadre. La classifica è corta, come ogni anno il campionato è equilibrato: tutte le squadre sono competitive, se non si approcciano bene le gare si può perdere o vincere contro chiunque. I tre nuovi arrivati si sono subito integrati - ha concluso Ceccaroni - due hanno già dimostrato il loro valore. Li abbiamo accolti nel migliore dei modi, sono sicuro che ci daranno una grande mano".