Palermo, Brunori suona la carica: "Sì qualcuno mi ha cercato, ma io sogno la serie A con questa maglia"

Dopo Corini anche capitan Brunori getta la maschera e parla chiaramente: "Abbiamo il dovere di fare qualcosa di importante per raggiungere l'obiettivo di provare a salire in Serie A". Poi confessa: "C'è stato qualche interesse ma la mia volontà è stata sempre quella di esaurire un sogno da quando sono arrivato". Parole che suonano come musica per i tifosi quelle rilasciate dall'attaccante italo-brasiliano dal ritiro di Ronzone (in Trentino Alto Adige), dove i rosanero hanno svolto la seduta di allenamento mattutina.

"Abbiamo bisogno della nostra gente e del nostro stadio pieno - esordisce Brunori in conferenza stampa - perché i nostri tifosi ci aiutano nei momenti di difficoltà. Abbiamo bisogno che la gente venga allo stadio e ci supporti come sa fare". Sul mercato. "Stanno arrivando giocatori importanti che alzeranno il livello. Mancuso? Conosco Leo da tanti anni, so che giocatore è. Ci può dare una grossa mano, poi sarà il mister a trovare una soluzione migliore per far rendere tutti al meglio. Rigorista? Sono pronto a ripartire, gli errori fanno parte delle partite. Dispiace perché sono stati lasciati punti pesanti con i rigori. Abbiamo iniziato da due giorni, ma mi allenerò su questo aspetto".

Le aspettative dei tifosi sono altissime, dopo il mercato (non ancora terminato) di gran livello fatto finora dalla società. "Penso che ci sia una grande entusiasmo - ammette il numero 9 - e dobbiamo essere bravi noi a creare entusiasmo con l'ambiente, si sente la voglia di fare qualcosa di importante. Bisogna pensare a lavorare e basta. Obiettivo personale? Penso che arrivato a un'età non più giovanissima vorrei raggiungere la massima serie con questa maglia. La società sta facendo degli sforzi importanti per metterci nelle migliori condizioni possibili. Sta a noi andare in campo e portare a casa punti, sappiamo che è un campionato difficile ma dobbiamo alzare l'asticella".

Insomma, l'obiettivo è la serie A e il capitano non lo nasconde "Lo sogniamo tutti - ammette - e con la mente fai dei sogni bellissimi. Poi avendo già vinto a Palermo so cosa significa portare entusiasmo in questa piazza che ti trascina. I nuovi che sono arrivati hanno esperienza - conclude Brunori - e sanno anche gestire le emozioni che il Barbera ti può trasmettere".