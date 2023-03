L'infermeria del Palermo si svuota: Graves e Sala in gruppo, niente lesioni per Marconi

È ripresa questo pomeriggio al Tenente Onorato di Boccadifalco la preparazione del Palermo: i rosanero lavorano in vista della prossima gara in casa del Cittadella. La squadra allenata da Eugenio Corini, come comunicato dalla società di viale del Fante, ha svolto un lavoro di attivazione e mobilità, sviluppi offensivi aerobici, un lavoro intermittente, possesso palla ed una partita a tema.

Simon Graves e Marco Sala hanno lavorato in gruppo: un'ottima notizia per Corini, che potrà certamente contare su di loro per la prossima partita di campionato. I due calciatori si erano infortunati nella trasferta di Bolzano col Sudtirol, saltando sia il match casalingo con la Ternana che la trasferta dell'Arena Garibaldi di sabato scorso.

Ivan Marconi, uscito per infortunio contro i nerazzurri, è stato sottoposto oggi ad indagini strumentali: i controlli effettuati hanno escluso lesioni muscolari. Il difensore ha proseguito, dunque, il percorso fisioterapico.