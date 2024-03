Il Palermo inaugura il centro sportivo di Torretta, festa con le leggende rosanero e i tifosi allo stadio

Domenica 7 aprile il Palermo inaugurerà il centro sportivo di Torretta, il primo di proprietà del club rosanero in oltre 120 anni. La nuova casa aprirà ufficialmente i battenti con una cerimonia di inaugurazione in cui avverrà il simbolico taglio del nastro, alla presenza del management del club e di rappresentanti delle istituzioni politiche e sportive. I tifosi del Palermo potranno partecipare al “Legends Day” direttamente dalla Tribuna coperta dello stadio Renzo Barbera, una festa per seguire il collegamento live da Torretta sui maxischermi dello stadio e salutare alcuni ospiti speciali.

Per questa occasione, infatti, sul prato dell’impianto di viale del Fante sfileranno alcune leggende rosanero, una rappresentanza di ex calciatori del Palermo che hanno scritto pagine indelebili della storia del club. Ad accogliere le vecchie glorie la giornalista di Sky Sport, Marina Presello, con la partecipazione straordinaria di Salvo Ficarra e Roberto Lipari, oltre a tanti content creators ed influencer delle più popolari community sportive italiane e il dj set di Radio Time.

I ticket per partecipare all’evento, a titolo gratuito, saranno disponibili a partire dalle ore 11 di sabato 30 marzo, solo online. La prima fase sarà dedicata agli abbonati della stagione 2023/24, che fino alle ore 23:59 di mercoledì 3 aprile, potranno acquisire in prelazione un biglietto per l’evento. Dalle ore 14 di giovedì 4 aprile inizierà la distribuzione libera, sempre a titolo gratuito, fino alle 10:59 di domenica 7 aprile 2024 o fino a esaurimento posti disponibili.

"Il tagliando gratuito riservato agli abbonati - spiega la società rosanero in una nota - sarà riscattabile in prelazione selezionando la tariffa “invito”: verrà richiesto l’inserimento di un “codice coupon” che corrisponderà al sigillo fiscale presente sulla tessera abbonamento, o al numero di fidelity per gli abbonati in digitale su siamo aquile card (numero tessera di 12 cifre). L’ingresso all’evento è riservato solo ai possessori di un titolo d’accesso valido. Non sarà in alcun modo possibile accedere all’impianto presentando solo la tessera abbonamento 23/24 o la fidelity card".