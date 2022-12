Il solito Brunori e super Pigliacelli, il Palermo piega il Cagliari: brividi nel recupero formato Qatar

Probabilmente la migliore partita da quando Eugenio Corini siede sulla panchina del Palermo: i rosanero si ritrovano in casa e battono 2-1 il Cagliari, disputando una partita quasi perfetta. Prova di maturità importante, al cospetto di un avversario costruito per traguardi importanti e con una rosa decisamente di qualità. I rosanero soffrono solamente nella primissima parte del match e nei minuti finali dopo la rete di Pavoletti: vittoria meritatissima per i siciliani. Con questi tre punti la squadra di Corini sale a quota 23, a tre punti dalla zona playoff occupata dalla Ternana.

Corini recupera Bettella dall?affaticamento muscolare ma lascia fuori Marconi, al suo posto c?è Mateju. Il 3-5-2 viene riproposto, ma il modulo si presta anche ad una lettura con difesa a quattro. Nel Cagliari Liverani risponde col classico 4-3-1-2, con la coppia Pavoletti-Lapadula in avanti. Sono 16.812 i tifosi presenti sugli spalti: 11.465 abbonati e 5.347 ticket staccati.

Nel primo tempo la squadra di Corini sa soffrire, rimanendo compatta soprattutto nella prima fase di gioco, quando il Cagliari pressa parecchio con trame offensive interessanti. Col passare dei minuti, però, la formazione rosanero prende le contromisure e inizia a sviluppare il proprio gioco, caratterizzato da verticalizzazioni e scarichi sulle fasce dove Sala e Valente sono molto attivi. I ritmi sono alti sin dalle prime battute: il Cagliari prova a farsi vedere dalle parti di Pigliacelli con Pavoletti e Lapadula. Gomes e Stulac cercano spesso l?imbucata per Brunori, la difesa sarda comincia ad avvertire i primi problemi. L?undici di Liverani fa girare bene il pallone ma il Palermo è attento nel coprire gli spazi e a ripartire in contropiede. Le sgasate di Di Mariano consentono al Palermo di brekkare rispetto al giro palla cagliaritano, di qualità. Al 32? Segre svetta da solo in area sugli sviluppi di un calcio d?angolo, ma il cross è leggermente lento e non riesce a dare potenza all?incornata. Un minuto dopo un tiro cross velenoso di Sala rischia di portare in vantaggio il Palermo. Sugli sviluppi successivi Stulac si conquista calcio di rigore, subendo fallo da Nandez: Maresca non ha dubbi e fischia la massima punizione. Dal dischetto va Brunori che stavolta non perdona: spiazzato Radunovic e nono centro in campionato per il capitano rosanero, che aggancia così Cheddira in vetta nella classifica del Pablito. Si va al riposo sul parziale di 1-0 in favore dei padroni di casa.

La ripresa inizia con il raddoppio rosanero: al 7? su angolo perfetto di Stulac, Segre svetta in terzo tempo e batte Radunovic, che aveva intuito la traiettoria. Frustata vincente del numero 8, che regala il raddoppio ai padroni di casa. I rosanero prendono coraggio e acquisiscono sempre più controllo delle zone nevralgiche del campo. Il Cagliari accusa il colpo, provando a ripartire solo sugli errori in fase di rimessa del Palermo.

Liverani effettua un triplo cambio, inserendo Luvumbo, Viola e Dossena per Falco, Zappa e Capradossi. Corini risponde sostituendo Stulac con Saric e Segre per Broh. Il fraseggio del Palermo è pulito: Sala garantisce sempre sovrapposizioni efficaci, Di Mariano ha energie preziose che aiutano i suoi. La squadra di Liverani prova a reagire ma la difesa rosanero è attentissima. Al 75? Sala si ferma nuovamente, Corini è costretto al cambio: al suo posto Devetak. Entra anche Luca Vido, al posto di capitan Brunori. A cinque minuti dalla fine occasionissima per Di Mariano, che spara il pallone su Radunovic avendo a disposizione praticamente tutta la porta: bella sgaloppata di Broh che scarica su Valente che mette in mezzo per il dieci rosanero.

Maresca assegna nove minuti di recupero, per le tante interruzioni della ripresa. Al 95' il Cagliari accorcia le distanze: Pavoletti trova la zampata vincente su sponda di Gaston Pereiro. Al 98' Pigliacelli è miracoloso sul tiro da fuori area di Carboni: palla in angolo e Radunovic in attacco. I rosanero si salvano, nei secondi finali Vido sfiora anche il terzo gol ma il suo piattone è debole.

Tabellino e pagelle

PALERMO (3-5-2): Pigliacelli 7; Mateju 6, Nedelcearu 6,5, Bettella 6; Valente 6, Segre 7 (68? Broh 6), Stulac 7(68? Saric 6), Gomes 6,5 (75? Damiani 6), Sala 7(80? Devetak sv); Brunori 7 (80? Vido sv), Di Mariano 6,5. Allenatore: Corini.

CAGLIARI (4-3-1-2): Radunovic 5,5; Zappa 5,5 (61? Dossena 5,5), Altare 5 ( 74? Carboni 6), Capradossi 5 (61? Viola 6), Obert 5,5; Nandez 6, Makoumbou 6, Kourfalidis 5,5 (74? Pereiro 6); Falco 5 (61? Luvumbo 5,5); Lapadula 5, Pavoletti 5,5. Allenatore: Liverani.

Arbitro: Maresca 7