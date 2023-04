Il Cus Palermo cerca la salvezza a Leonforte, Pietro Adragna: "Abbiamo tutte le carte in regola per vincere"

Domenica 30 aprile il Cus Palermo scenderà in campo, in trasferta, nei playout: in palio c’è il sogno salvezza in Eccellenza. I ragazzi di Zappavigna affronteranno, fuori casa, la Leonfortese: servirà vincere per mantenere la categoria. Non verranno calciati, in caso di parità dopo i tempi supplementari, i calci di rigore: i padroni di casa, pertanto, avranno due risultati su tre a disposizione.

Il centro universitario sportivo di via Altofonte è un punto di riferimento per tantissimi giovani, e non solo della città: una polisportiva con 2000 atleti tesserati, più di 10.000 utenti che gravitano nell'orbita della struttura. Dal punto di vista calcistico, il Cus ha uno dei settori giovanili più in voga della Sicilia occidentale. Un percorso, dunque, virtuoso, sorretto da una mission efficace.

I cussini hanno vissuto una stagione complicata ma sono riusciti a conquistarsi una speranza importante. Il cambio di guida tecnica, tra Stefano Colombo e Nando Zappavigna, ha determinato una svolta ma le fondamenta del progetto sono state gettate proprio da Colombo. Ai microfoni di PalermoToday è intervenuto il responsabile del settore calcio del Cus, Pietro Adragna, che si è soffermato sulla fondamentale trasferta di Leonforte.

"La nostra non è stata di certo una stagione semplice - ha raccontato il dirigente - per noi il cambio di guida tecnica è un po' inusuale. Ci tengo a sottolineare, ancora una volta, il grande lavoro svolto da Stefano Colombo: ha gettato le basi del progetto e gli siamo veramente grati. Il cambio è maturato alla fine del girone d'andata, dovevamo dare una scossa allo spogliatoio dopo alcuni risultati negativi ed inevitabilmente la scelta è ricaduta sull'allenatore. Per quanto sia sempre una sconfitta, aggiungo. Ci apprestiamo a giocare una partita importantissima, restare in Eccellenza sarebbe di estrema importanza".

Il Cus Palermo ha una rosa molto giovane, con prospetti di grande qualità e valore. Basti pensare al portiere classe 2006 Di Salvo, il 2004 Cherif, Kubi, Taibi, Scozzari, Di Giovanni, Favata: tanti ragazzi che giocherebbero negli Allievi hanno giocato da protagonisti in Eccellenza.

Il gruppo vuole giocarsi l'ultima gara della stagione al massimo, consapevole del fatto che mantenere la categoria sarebbe straordinario: "E' chiaro che offrire una vetrina ai ragazzi in Eccellenza è diverso rispetto ad offrirla in Promozione. Ne siamo consapevoli - ha dichiarato Adragna - anche se il nostro progetto rimane tale a prescindere dalla categoria. Nel girone di ritorno abbiamo avuto un'ottima media punti, quasi da zona playoff. Anche gli innesti dal mercato sono stati fondamentali. La nostra squadra, giovane, spensierata, brillante, è capace di tutto: paradossalmente una squadra di senior potrebbe vivere la trasferta di Leonforte diversamente. La disinvoltura dei ragazzi rappresenta per noi una speranza concreta: siamo fiduciosi, ce la giocheremo con la consapevolezza di avere tutte le carte in regola per fare risultato".