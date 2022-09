Il Città di Carini diventa centro tecnico del Monza, ufficiale l'accordo con il club brianzolo

La scuola calcio Élite asd Città di Carini diventa centro tecnico ac Monza ed entra a far parte del progetto affiliazioni nazionali del club brianzolo di Serie A. In qualità di affiliata élite, la società carinese sposerà la filosofia del Monza per la promozione di valori tecnico-sportivi, etici e morali. Gli educatori e i preparatori, altamente qualificati, garantiranno eccellenti standard di insegnamento e continueranno a favorire il divertimento dei ragazzi attraverso il rispetto dell'avversario e la lealtà dentro e fuori dal campo. Il Carini vuole distinguersi e diventare un esempio da seguire: una vision e una mission precisa, condivisa insieme al Monza, che punta anche a valorizzare il territorio.

Dopo aver mosso i primi passi insieme sul piano dirigenziale e organizzativo, tocca subito al centro sportivo e ai ragazzi: al Pasqualino Stadium saranno presenti affissioni e una nuova cartellonistica con il brand Monza. Insomma, l'impianto si colorerà sempre più di rosso. Per gli iscritti, periodicamente si terranno – tra le altre iniziative – anche incontri, webinar e allenamenti sul campo con tecnici dallo staff monzese: si comincia già domani, mercoledì 28/9, con il primo appuntamento con uno dei gruppi.

In virtù dell'accordo che ha visto entrare la scuola calcio Élite asd Città di Carini nel prestigioso progetto affiliazioni del Monza, la società carinese ha comunicato che si terrà presso il Pasqualino Stadium il primo incontro sul campo con lo staff del club brianzolo. Il gruppo degli 'Esordienti secondo anno' (2010), insieme ai tecnici e dirigenti, avrà subito la possibilità di lavorare sul terreno di gioco con uno degli istruttori dell'Academy “Insieme al Monza”. Domani, mercoledì 28/9 alle ore 15, sarà presente Marcello Campolonghi, ex attaccante anni '90 con un importante trascorso professionistico a Brescia, Lecce, Siena e, tra le altre, anche lo stesso Monza tra il 1997 e il 1999 dopo essere stato acquistato dal Milan. L’ex punta piacentina, che da ragazzo ha mosso i primi passi nel San Nicolò con i fratelli Inzaghi, in questi anni ha lavorato anche nelle giovanili del Pro Piacenza e nell’Academy dell’Udinese, prima di passare al Monza. Insieme a Campolonghi, dunque, comincia il percorso di ulteriore crescita e condivisione – anche di metodologie – della scuola calcio Élite di Carini.