Arcoleo: "Sono scampato alla Strage di Capaci, il Palermo dei miei picciotti stregò pure Sacchi"

Pensi a Ignazio Arcoleo, chiudi gli occhi e già lo vedi. A bordo campo, a pilotare i suoi "picciotti" fino a sublimare la perfezione in quel Palermo-Parma 3-0, scolpito nella memoria dei tifosi rosanero ormai non più giovanissimi. Pensi ad Arcoleo e ti immergi nella bellezza, nell'essenza del calcio genuino, nell'impossibile che diventa possibile. Roba di quasi 30 anni fa, quando i petroldollari non esistevano, la Premier era espressione di un calcio ancora sgangherato e un sedicesimo di Coppa Italia valeva una stagione intera. Quello era il Palermo costruito in casa da mister Arcoleo, che in estate rinuncia alla ferie, raccoglie un drappello di giovani palermitani, li plasma, li fa giocare a meraviglia, fino a demolire il Parma di Zola e del Pallone d'Oro Stoichkov, con 35 mila persone osannanti nella vecchia Favorita ed edificare perfino sogni promozione.

Oggi Arcoleo ha quasi 76 anni. Non allena da anni, eppure tutti sanno cosa ha fatto. Figlio di pescatori, è cresciuto a Mondello, il quartiere da cui forse non se n'è mai andato. Oggi l'ex giocatore e allenatore del Palermo è stato protagonista di una lunga intervista sull'edizione nazionale della Gazzetta dello Sport. Appartiene a lui un curioso record. Arcoleo è stato infatti il primo a segnare un gol a colori, in Genoa-Torino. Era il 1977 e lui giocava coi rossoblù. Quel gol aprì nel 1977 una nuova era, quella delle immagini tv a colori.

"Sono cresciuto a Mondello, di fronte al mare - ha detto Arcoleo alla Gazzetta -. Da ragazzino i miei idoli erano Rivera e Pelè. Quando ho vestito la maglia del Palermo ho provato un oroglio immenso". Da giocatore le esperienze anche con Taranto, Genoa, Reggina, Nocerina e Mazara, squadra con cui nel 1983 ha iniziato la carriera da allenatore. "Lì dicono che Guardiola mi ha copiato (ride), perché il tiki-taka lo facevo già io all’epoca. Giocavamo un bel calcio, con una fitta ragnatela di passaggi e verticalizzazioni improvvise". Poi l'approdo a Trapani, dove c'era un giovane e acerbo Materazzi. "Arriva questo ragazzo alto un metro e 92 e mi dice: voglio diventare un calciatore. Era scoordinato, sembrava camminare sui trampoli. Il padre allenatore, Beppe, gli aveva consigliato di giocare a basket. Ci ho lavorato, due anni dopo Marco ha debuttato in Serie A. Un altro che ho lanciato è stato Vincenzo Italiano, giocava negli Allievi del Trapani, aveva sedici anni, era piccolino, timido: lo feci esordire in C1".

Dopo gli anni di Trapani ecco la consacrazione col Palermo dei picciotti. "Stagione 1995/96, alleno il Palermo. Non c’è una lira per fare la squadra. Prendo di petto la situazione, non sono uno che si tira indietro difronte alle difficoltà. E dico: ci penso io. Nasce la squadra dei siciliani. Assennato, Compagno, Lo Nero, Galeoto, Pisciotta, Tanino Vasari e Giacomo Tedesco tutti di Palermo, Nino Barraco di Marsala: sono loro i picciotti. Imbattuti nelle prime 11 giornate, 7° posto finale, stadio della Favorita sempre pieno, ogni volta un miliardo di lire di incasso. In Coppa Italia abbiamo eliminato il Parma di Zola e del Pallone d’oro Stoichkov, era la squadra che tre mesi prima aveva vinto la Coppa Uefa; e poi il Vicenza di Guidolin. Mi chiamò anche Sacchi, all’epoca c.t. della Nazionale: 'Ignazio, ma quanto corrono i tuoi ragazzi?'".

Chiusura con un'altra data bivio, ovvero il 23 maggio 1992, il giorno della Strage di Capaci. "Il destino ha voluto che mi salvassi - ha raccontato Arcoleo -. Allenavo a Trapani, abitavo a Palermo. Quel tratto di strada lo facevo tutti i giorni. Quel giorno dovevo pranzare con il presidente Bulgarella ma ebbe un impegno improvviso di lavoro e saltò tutto così tornai a casa prima del previsto e non nel pomeriggio, come facevo di solito. Sarei passato a Capaci nell'ora in cui avvenne la tragedia".