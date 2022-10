Da Montelepre al Gran Gala del Calcio, Maria Luisa Filangeri nella Top 11 femminile

Ieri sera, a Milano, si è svolto il tradizionale appuntamento con il Gran Galà del Calcio, organizzato dall’Associazione Italiana Calciatori alla Fiera di Milano. La kermesse riunisce ogni anno i protagonisti della stagione precedente, con premiazioni che variano dal maschile al femminile, dalla Serie A alla Serie B fino agli allenatori e agli arbitri.

Tra i protagonisti premiati anche la calciatrice monteleprina del Sassuolo, Maria Luisa Filangeri. La giocatrice siciliana, di ruolo difensore, è stata infatti inserita nella formazione ideale, la “Top 11 femminile”. Filangeri ha ottenuto il prestigioso riconoscimento avendo svolto una straordinaria annata, con prestazioni che l’hanno portata ad essere considerata non solo una delle migliori difensori italiane, ma anche un profilo molto interessante e quotato in Europa.

La calciatrice di Montelepre ha anche indossato diverse volte la maglia della Nazionale: da ultimo nel match perso dall’Italia contro il Brasile. Per lei quinta volta in azzurro: un percorso iniziato il 14 giugno 2021, quando il ct Milena Bertolini la convocò per un’amichevole contro l’Austria. La giocatrice è diventata titolare fissa nelle gare finali per le qualificazioni al Mondiale 2023, contro Moldavia e Romania.

Appassionata di calcio sin da bambina, fino ai 14 anni ha giocato con i ragazzi, prima di passare al Ludos Palermo nel 2014, esordendo nel campionato di Serie B poco più che quattordicenne. Dopo la rinuncia a partecipare al campionato successivo da parte della società rosanero, passa alla Nebrodi di Capo d’Orlando. Quindi le esperienze con Empoli e Florentia, prima di passare, nell’estate del 2019, al Sassuolo in serie A.

Per lei, ieri sera, un prestigioso riconoscimento per una stagione molto positiva. Ecco la top 11 selezionata dal Gran Galà: Peyraud-Magnin; Filangeri, Lenzini, Linari, Boattin; Caruso, Simonetti, Greggi; Andressa Alves Da Silva, Bergamaschi e Cantore.