Da Brancaccio al tetto d’Europa, la favola di Giovanni Lauricella che vince con l'Under 17

Ieri sera, a Limassol in Cipro, l’Italia Under 17 ha vinto gli europei di calcio. Un successo, quello della nazionale guidata da Massimiliano Favo, ex giocatore rosanero amatissimo dai tifosi, che ha visto tra i protagonisti un palermitano doc.

Si tratta di Giovanni Lauricella, nato a Brancaccio nel 2007, esterno offensivo in forza all’Empoli. Inizia a giocare a calcio nel suo quartiere, poi la Fair Play Messina mette gli occhi su di lui e decide di scommettere sul talento palermitano. E Lauricella ripaga la fiducia, con prestazioni notevoli che gli valgono la chiamata del Sassuolo. Nel 2023 l’Empoli, altro club attentissimo al settore giovanile, decide di puntare su Lauricella: con i toscani 6 reti in 18 presenze e anche l’esordio in Primavera.

Ieri il punto più alto della sua giovane carriera, la vittoria degli Europei. Gli azzurri hanno battuto 3-0 il Portogallo, Lauricella è entrato al 79’ al posto di Cama.

A decidere il match il romanista Coletta e il rossonero Camarda, autore di una doppietta. Proprio Camarda sarebbe finito nel mirino del City Group, chissà che le origini siciliane del ragazzo non possano prima o poi riportarlo nella terra natia con la maglia rosanero.

Su Instagram Lauricella ha documentato l’impresa azzurra, dormendo con la Coppa stanotte. Come fanno i grandi campioni, chissà non sia l’inizio di una splendida storia.